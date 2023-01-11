Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest. Her yaptığı işte 'göz hakkı' primi dağıtıyor

Özel hayatı kadar yaptıkları işlerle de konuşulan Avşar kızı bu kez çalışanlarına yaptığı jest ile gündem oldu.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; ünlü sanatçı, yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' adı altında prim veriyor.

Ünlü sanatçı, sigortasız eleman çalıştırmıyor, hastalanan personelini en iyi hastanelerde muayene ettiriyor, yaptığı iş sözleşmelerine "Ekibim en az 8 saat uyumalı, hafta sonu izin yapmalı" gibi özel maddeler koyduruyor. Herkesin derdiyle tek tek ilgilenen Avşar'ın yaptığı her iş sonrası da ekibine 'göz hakkı' adı altında prim verdiği ortaya çıktı.

59 yaşındaki sanatçı çalışanlarına, maaşları ölçüsünde ekstra ödeme yapıyor.