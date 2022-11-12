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Dev gemide koronavirüs paniği demir attırdı

Yeni Zelanda seyahati sırasında 800 yolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan Majestic Princess adlı gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:30
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Yolcu gemisinde koronavirüs paniği. 800 yolcu pozitif çıktı

Dev gemide koronavirüs paniği demir attırdı
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Geminin bağlı olduğu Carnival Australia şirketinden edinilen bilgilere göre 4 bin 600 yolcu ve mürettebatı ile Yeni Zelanda'dan 12 gün süren yolculuktan dönen Majestic Princess adlı gemideki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si COVID-19 semptomları gösterdi. Test edilen yolcuların 800'ünün COVID-19'a yakalandığı belirlendi.

Testi pozitif çıkan yolcuların seyahat süresince kabinlerinde izole edildiği öğrenildi. Şirket müdürü Marguerite Fitzgerald yaptığı açıklamada, 12 günlük yolculuğun yaklaşık yarısında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını, tüm vakaların ya asemptomatik ya da hafif semptomlar olanlardan oluştuğunu söyledi.

AVUSTRALYA OTORİTELERİ YOLCULARA İZİN VERDİ

Avustralya kamu otoriteleri, geminin limana yanaşmasının ardından testi pozitif olan yolcuların karaya çıkmasına izin verdi. Yolculardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talep edildi.

Şirket müdürü Fitzgerald, "COVID-19 testi pozitif çıkan tüm yolculara izolasyon sürelerini tamamlamaları için özel ulaşım ve konaklama için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. (İHA)

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