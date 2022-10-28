Çin'de Kovid -19 yine hortladı, 300 bin işçi karantinada

Çin'de bulunan Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden biri olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin Cıngcou şehrindeki üretim tesisinde Covid 19 salgını baş gösterdi.



Yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren "kapalı devre" üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli yolları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği öne sürüldü.

TEDBİRLER ARTTIRILDI



Çin’de salgın sonrası koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda fabrika yönetimi suçlandı, zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilen işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı bildirildi.



Bu arada karantinadaki işçiler yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakınırken sosyal medyada sorunları dile getiren paylaşımlara ise sansür uygulandı.

Foxconn yetkilileri açıklama yaptı, "az sayıda çalışanın salgından etkilendiğini" doğruladı ve tedbirlerin yerel salgın koruma politikaları uyarınca alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"Salgından etkilenen az sayıda çalışan için Foxconn, yerel salgın önleme politikalarına uygun olarak, maddi ihtiyaçlar, psikolojik destek ve hızlı geri bildirim dahil yaşamı idame için gerekli güvenceleri sağlamaktadır."

Apple, konuyla ilgili açıklama yapmazken, Foxconn'un fabrikasının bulunduğu 10 milyonluk Cıngcou şehrinde son 24 saatte 3'ü hastalık belirtisi gösteren 26 vaka tespit edildi.



ÇİN'İN SIFIR VAKA STRATEJİSİ NEDİR

Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor ve Kovid -19 vakalarının ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açtı.