Yonca Evcimik'in kalçasındaki değişim olay oldu

Bodrum'da tatilde olan Yonca Evcimik, havuzda ve teknede çekildiği pozlarını Instgaram hesabında paylaştı. Evcimik'in eski bir pozu tekrar gündeme geldi ve kalçasındaki değişim olay oldu.