Yonca Evcimik'in kalçasındaki değişim olay oldu

Bodrum'da tatilde olan Yonca Evcimik, havuzda ve teknede çekildiği pozlarını Instgaram hesabında paylaştı. Evcimik'in eski bir pozu tekrar gündeme geldi ve kalçasındaki değişim olay oldu.

Yonca Evcimik'in kalçasındaki değişim olay oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

59 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor.

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Havaların ısınmasıyla tatile giden Yonca Evcimik kameralara poz verdi. Peş peşe paylaşım yapan Yonca Evcimik'in yıllar içerisindeki değişim gündem oldu.

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59 yaşındaki ünlü isim teknede mayolu pozunu Instagram hesabında yayınladı.

'NELER ÇIKAR KİM BİLİR'

2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" dedi.

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