Yonca Evcimik anne ve babası için kendi elleriyle lokma dağıttı

Yaz aylarında sık sık Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülenen Yonca Evcimik, vefat eden anne ve babasının hayrına vatandaşa lokma dağıttı.

Yonca Evcimik anne ve babası için kendi elleriyle lokma dağıttı

90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti.

Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, son olarak yine ailesiyle gündeme geldi.

Yonca Evcimik, annesi Kadriye ile babası Kenan Evcimik için kurulan tezgahta lokma döktürdü.

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BABASINI 36 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Vatandaşlara lokma dağıtan Evcimik, annesini 2 yıl önce, babasını da 36 yıl önce kaybettiğini söyledi.

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"ÖMRÜMÜZ YETTİĞİNCE HER SENE DÖKTÜRECEĞİZ"

Her yıl 1 Eylül'de böyle bir hayır işlediğini ifade eden Evcimik, "Annemi 5 Ağustos'ta, babamı da 30 Eylül'de kaybetmiştim. Bunun ortasında 1 Eylül'de her sene lokma döktürme kararı almıştım. Geçen sene de buradaydık. Ömrümüz yettiğince her sene döktüreceğiz." dedi.

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