14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından YouTube, yaptığı deprem yayın kampanyası ile 6 milyon dolar bağış topladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:32
Takip Et

YouTube deprem yayınlarından 6 milyon dolar bağış toplandı

YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde iki büyük deprem meydana geldi. Depremlerin ardından YouTube deprem bağış yayınları başlatılmıştı.

'Turkiye Earthquke Relief Fund' (Türkiye Deprem Yardım Fonu) isimli kampanya, bilim ve kültür sanat konularında video yapan Barış Özcan tarafından başlatıldı.

Kampanya kapsamında 6 milyon dolar bağış toplandı.

Evim Ağacı, Akademiklink, Bebar Bilim, Kozmik Anafor, Uzay Çağında Yolculuk, Technopat, Webtekno, CanSungur, Mert Günhan, Murat Sönmez, Mesut Çevik gibi yayıncılar kampanyaya destek oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan açıklanan verilere göre, an itibariyle 31 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkın vatandaş da yaralandı. Ancak enkaz çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rize'yi kar vurdu 
7
﻿Rize'yi kar vurdu 
﻿Rize'yi kar vurdu 
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿Acıçiğdem bitkisi neye iyi gelir?
﻿198 saat sonra mucize
﻿198 saat sonra mucize
﻿198 saat sonra mucize
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.