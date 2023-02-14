﻿YouTube deprem yayınlarından bakın ne kadar bağış toplandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde iki büyük deprem meydana geldi. Depremlerin ardından YouTube deprem bağış yayınları başlatılmıştı.

'Turkiye Earthquke Relief Fund' (Türkiye Deprem Yardım Fonu) isimli kampanya, bilim ve kültür sanat konularında video yapan Barış Özcan tarafından başlatıldı.

Kampanya kapsamında 6 milyon dolar bağış toplandı.

Evim Ağacı, Akademiklink, Bebar Bilim, Kozmik Anafor, Uzay Çağında Yolculuk, Technopat, Webtekno, CanSungur, Mert Günhan, Murat Sönmez, Mesut Çevik gibi yayıncılar kampanyaya destek oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan açıklanan verilere göre, an itibariyle 31 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkın vatandaş da yaralandı. Ancak enkaz çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ediyor.