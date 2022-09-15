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Gelirsiz kalan Gelir İdaresi Başkanlığı çareyi YouTube'da buldu: Vatandaşlara bakın ne izlettiriyorlar

Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının resmi YouTube kanalına yüklediği videolara reklam alması dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:42
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Vatandaşlara bakın ne izlettiriyorlar: Gelirsiz kalan Gelir İdaresi Başkanlığı çareyi YouTube'da buldu

Gelirsiz kalan Gelir İdaresi Başkanlığı çareyi YouTube'da buldu: Vatandaşlara bakın ne izlettiriyorlar
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Bir kamu kurumu olan Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşlara hizmet ve bilgilendirme için açtığı YouTube kanalına reklam alıyor.

Vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığının videolarını izlemek için öncesinde reklam izlemek zorunda kalırken, “Kamu kurumu YouTube’dan neden reklam alır? Gelir İdaresi Başkanlığı gelirsiz kalmış ki YouTube'dan da para kazanmaya çalışıyor.” yorumları da beraberinde geldi.

İşte o görseller:






yenicaggazetesi.com.tr


 

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