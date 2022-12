﻿YouTube 2022 yılının en çok izlenenleri belli oldu. İşte o liste

YouTube, 2022 yılının en’lerini paylaştı. En trend videolar, en çok izlenen Shorts'lar, en iyi içerik oluşturucular, en iyi çıkış yapan içerik oluşturucular ve en popüler şarkılar açıklandı.

İŞTE O LİSTE

YouTube 2022’nin en popüler videoları

Technoblade – so long nerds

Guardian News – Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb

Dream – hi, I’m Dream.

NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

MrBeast – I Built Willy Wonka’s Chocolate Factory!

Mark Rober – Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback

Jaiden Animations – Being Not Straight

Kane Pixels – The Backrooms (Found Footage)

The Try Guys – what happened.

First We Feast – Millie Bobby Brown Needs a Milkshake

YouTube 2022’nin En Popüler Shorts’ları

Shangerdanger – Diver Cracks Egg at 45 ft Deep #Shorts

Hingaflips – Sarah Trust Challenges

Brodie That Dood – Come with me to shave my fluffy dog! #doggrooming #grooming #goldendoodle

Chris Ivan – Dave and Busters Bet Me 1000 Tickets I Couldn’t Do THIS…

Jay & Sharon – That GAP Between Your Car Seat and Center Console

Adrian Bliss – Welcome to the stomach #shorts

Zack D. Films – This Magic Trick EXPLAINED (America’s Got Talent)

ILYA BORZOV – Social experiment | What would you do?

PaulVuTV – Wife surprises husband at his office with pregnancy reveal! 😭❤️ #Shorts

NichLmao – If you catch it… YOU KEEP IT w/ MY GF (Funny) #shorts

YouTube 2022’nin en iyi içerik oluşturucuları

MrBeast

NichLmao

Airrack

Ryan Trahan

Isaiah Photo

Brent Rivera

Dan Rhodes

Luke Davidson

CoryxKenshin

Ian Boggs

YouTube 2022’nin çıkış yapan içerik oluşturucuları

NichLmao

Airrack

Jooj Natu ENG

Shangerdanger

David The Baker

Kat

dayta

Devin Caherly Shorts

MDMotivator

Charles Brockman III (TheOnly CB3)

YouTube 2022’nin en popüler şarkıları

Encanto Cast – We Don’t Talk About Bruno

Kodak Black – Super Gremlin

Jessica Darrow – Surface Pressure

Bad Bunny – Tití me preguntó

Future – WAIT FOR U ft. Drake, Tems

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Karol G, Becky G – Mamiii

Imagine Dragons x JID – Enemy

Karol G – PROVENZA

Lil Baby – Right On (Official Video)