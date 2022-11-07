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YouTube'da canlı yayınlar birleştirilecek. Rengi de değişiyor

YouTube'da içerik oluşturucularını sevindirecek yeni bir özellik geleceği duyuruldu. Canlı yayınına konuk davet edebilecek olan YouTuber'lar ilk etapta masaüstünde özelliği kullanamayacak. Telefonda ise özellik bazı kullanıcılarda aktif edilecek.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:38
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YouTube canlı yayınlarına konuk davet etme özelliği getiriliyor

YouTube'da canlı yayınlar birleştirilecek. Rengi de değişiyor
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YouTube artık içerik oluşturucularına yeni olanaklar sağlamak için harekete geçmeye başladı.

YouTuberlar canlı yayınlarında konuk davet edebilecek. Özellik etapta masaüstü sürümde kullanılamayacak ancak telefon yardımı ile konuklar canlı yayınlara bağlanabilecek.

YouTube özelliğini şu anda test aşamasında olduğunun altı çizilirken şu anda sadece belli başlı yayıncılar için kullanıma sunulacağı aktarıldı. Önümüzdeki günlerde özelliğin tüm kullanıcılara geleceği açıklandı. Bu sayede toplu yayınlar için farklı araçlar kullanan yayıncıların da işlerinin kolaylaştırılması hedef alındı.

Canlı yayın içerisinde farklı konuklara geçiş yapabilecek olan içerik üreticileri, aynı zamanda yayın içerisinde yalnızca bir misafirin görünmesini sağlayacak. Tasarım olarak ise canlı yayına bir konuk davet edildiğinde, yayın sahibinin ekranı konuğun üst tarafında görünecek.Bu görünümden sonra içerik üretici arka planın rengini istediği gibi değiştirebilecek.

Önümüzdeki haftalarda bazı içerik oluşturucular hesaplarında yeni “Go Live Together” seçeneği ile özelliğe erişebilecekler. İçerik oluşturucuları bu canlı yayınlar için başlık, açıklama, para kazanma ayarları, küçük resimler ve görünürlük ayarları dahil olmak üzere akış ayrıntılarını ayarlayabilecek.

Bu ayarlar yapıldıktan sonra, içerik oluşturucuları canlı yayınlarına davet etmek için bir konuk seçebilecek. Misafirler canlı yayın davetine tıkladıktan sonra bekleme odasına alınacak. Her iki kişi de hazır olduğunda ise yayın sahibi “Canlı Yayına Geç” diyerek yayını başlatabilecek.

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