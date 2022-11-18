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YouTube, Netflix'in o özelliğini aldı. Popüler video platformundan dikkat çeken yenilik

Popüler çevrimiçi video platformu YouTube'un akıllı TV'ler için geliştirilen sürümüne dikkat çeken bir yenilik geldi. YouTube'un akıllı TV uygulamasına 'açılış animasyonu' ve 'sesi' geldi. Böylelikle YouTube da Netflix ve diğer yayın platformları gibi bir açılış sesi ve animasyonuna sahip oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 19:40
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Video platformu Youtube bir diğer video platformu Netflixin özelliğini aldı

YouTube, Netflix'in o özelliğini aldı. Popüler video platformundan dikkat çeken yenilik
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WebTekno'nun haberine göre; YouTube tarafından yapılan resmi açıklamada canlı, ilgi çekici ve kolayca tanınabilir bir şeye sahip olmak için böyle bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

Kullanıcılar artık, televizyonlarından YouTube'u açtıklarında bir animasyon ve bu animasyona eşlik eden bir açılış sesi duyuyorlar. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi. İnsan, bağlantı, etkileyici ve hikaye odaklı terimlerinin tümünü kapsayan bir çalışma başlatan YouTube, birkaç denemeden sonra nihai sonuca ulaşmış. 

DAHA FAZLA CİHAZA ULAŞACAK

YouTube, büyük bir özenle hazırladığı açılış ekranı ve sesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaza ulaşacağını ifade ediyor. "Daha fazla cihaz"dan kast edilenin ne olduğu bilinmiyor ancak YouTube'un yeni özelliğini akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde de kullanıcının karşısına çıkabilir.

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