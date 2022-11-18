YouTube, Netflix'in o özelliğini aldı. Popüler video platformundan dikkat çeken yenilik

WebTekno'nun haberine göre; YouTube tarafından yapılan resmi açıklamada canlı, ilgi çekici ve kolayca tanınabilir bir şeye sahip olmak için böyle bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

Kullanıcılar artık, televizyonlarından YouTube'u açtıklarında bir animasyon ve bu animasyona eşlik eden bir açılış sesi duyuyorlar. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi. İnsan, bağlantı, etkileyici ve hikaye odaklı terimlerinin tümünü kapsayan bir çalışma başlatan YouTube, birkaç denemeden sonra nihai sonuca ulaşmış.

DAHA FAZLA CİHAZA ULAŞACAK

YouTube, büyük bir özenle hazırladığı açılış ekranı ve sesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaza ulaşacağını ifade ediyor. "Daha fazla cihaz"dan kast edilenin ne olduğu bilinmiyor ancak YouTube'un yeni özelliğini akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde de kullanıcının karşısına çıkabilir.