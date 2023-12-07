Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / AYŞE MEMİŞ ÇİMEN

Yozgat Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştüğü ve 2 öğrencinin yaralandığı iddia edildi. Sosyal medyada onlarca video ve paylaşım yapıldı. Yurdun önüne ambulans gelindiği de görüldü.

Yeniçağ olarak Yurt müdürlüğünü aradık ancak açıklama yapılmadı ve Yozgat KYK İl Müdürlüğü’ne yönlendirildik.

Yozgat KYK İl Müdürlüğü ise olayla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. Müdürlük, asansörün düşmediğini alt kata indiğini söyledi.

“Asansör düşmedi aşağıya indi yaralı yok.“ açıklaması yapıldı. “Videolar var ambulans geldiğine dair” sözlerinin ardından ise müdürlük, “Yaralı yok ama belki sadece panik olabilir” denildi.

Yurt müdürünün “Beğenmiyorsanız özel yurda gidin”, “Hangi gazeteye haber vereceksiniz”, Haber vermeyeceksiniz” tehditlerinin sorulması üzerine müdürlük konuyla ilgili bir şey diyemeceğini aktardı.

Ayrıca müdürlük asansör bakımlarının yeni yapıldığını açıkladı.

NE OLDU?

Yozgat Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştüğü ve 2 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada onlarca video ve paylaşım yapıldı.

Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterdi. Yurt müdürü ise ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” ifadelerini kullandı.

KYK müdürü ise öğrencilere parmak saklayarak "Vermeyeceksin gazeteye, hangi sol gazeteye vereceksin” diyerek öğrencileri tehdit etti.

Bu videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada ,”Bunlar nasıl müdür, bunları kim müdür yaptı” yorumları yapıldı.

KYK YURTLARINDA İHMALLER ZİNCİRİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Aydın Güzelhisar KYK Öğrenci Yurdu’nda asansör düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti. Soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ve asansörü monte eden firmanın sahibi H.T. ile 2 mühendis tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından birçok KYK yurdundaki ihmaller bir bir ortaya çıkmıştı. Sadece Aydın ve Yozgat’ta değil birçok ilde asansör faciaları yaşandı. Sadece asansör faciaları değil KYK yurtlarında yemek problemleri de infial yaratmıştı.