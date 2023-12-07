Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi

Yozgat KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştü. Sosyal medyada birçok video dolaşırken Yozgat İl Müdürlüğü ise asansörün düşmediğini alt kata indiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / AYŞE MEMİŞ ÇİMEN

ayse-memis-ozel.png Yozgat Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştüğü ve 2 öğrencinin yaralandığı iddia edildi. Sosyal medyada onlarca video ve paylaşım yapıldı. Yurdun önüne ambulans gelindiği de görüldü.

Yeniçağ olarak Yurt müdürlüğünü aradık ancak açıklama yapılmadı ve Yozgat KYK İl Müdürlüğü’ne yönlendirildik.

Yozgat KYK İl Müdürlüğü ise olayla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. Müdürlük, asansörün düşmediğini alt kata indiğini söyledi.

“Asansör düşmedi aşağıya indi yaralı yok.“ açıklaması yapıldı. “Videolar var ambulans geldiğine dair” sözlerinin ardından ise müdürlük, “Yaralı yok ama belki sadece panik olabilir” denildi.

Yurt müdürünün “Beğenmiyorsanız özel yurda gidin”, “Hangi gazeteye haber vereceksiniz”, Haber vermeyeceksiniz” tehditlerinin sorulması üzerine müdürlük konuyla ilgili bir şey diyemeceğini aktardı.

Ayrıca müdürlük asansör bakımlarının yeni yapıldığını açıkladı.

NE OLDU?

Yozgat Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştüğü ve 2 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada onlarca video ve paylaşım yapıldı.

Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterdi. Yurt müdürü ise ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” ifadelerini kullandı.

KYK müdürü ise öğrencilere parmak saklayarak "Vermeyeceksin gazeteye, hangi sol gazeteye vereceksin” diyerek öğrencileri tehdit etti.

Bu videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada ,”Bunlar nasıl müdür, bunları kim müdür yaptı” yorumları yapıldı.

KYK YURTLARINDA İHMALLER ZİNCİRİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Aydın Güzelhisar KYK Öğrenci Yurdu’nda asansör düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti. Soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ve asansörü monte eden firmanın sahibi H.T. ile 2 mühendis tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından birçok KYK yurdundaki ihmaller bir bir ortaya çıkmıştı. Sadece Aydın ve Yozgat’ta değil birçok ilde asansör faciaları yaşandı. Sadece asansör faciaları değil KYK yurtlarında yemek problemleri de infial yaratmıştı.

uikuh-001.jpg

yjukuik-001.jpg

pogips-001.jpg

ffffu-001.jpg

İlgili Haberler
KYK yurdunda yine asansör faciası. KYK müdürü öğrencileri haber yaptırmamaları için tehdit etti
KYK yurdundaki asansör faciasında korkunç ayrıntı ortaya çıktı
18 yaşındaki genç yurt banyosunda ölü bulundu. KYK yurtlarında neler oluyor
KYK yurdunda öğrencinin kafasına fayans düştü. Türkiye’nin geleceği öğrenciler devlet yurtlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı Gündem
Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı
Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu Magazin
Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli? Sağlık
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli?
Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi Gündem
Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi
Mangalda mantar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Mangalda mantar nasıl yapılır?
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak Teknoloji
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek Dünya
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek