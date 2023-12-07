KYK yurdunda yine asansör faciası. KYK müdürü öğrencileri haber yaptırmamaları için tehdit etti

Aydın KYK yurdunda asansör düşmesinin ardından 1 öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu faciadan sonra KYK yurtlarında yaşanan ihmaller zinciri ortaya çıkmıştı.

Yine bir KYK yurdunda skandal yaşandı. İddiaya göre, Yozgat'ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdunda 5 Aralık gecesi asansör düştü.

Asansörde iki öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

KYK MÜDÜRÜNDEN TEHDİT VRE SKANDAL SÖZLER

Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterdi.

Yurt müdürü ise ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin iddiasına göre KYK il müdürü öğrencileri teskin edeceğine parmak saklayarak "Vermeyeceksin gazeteye, hangi sol gazeteye vereceksin” diyerek öğrencileri tehdit etti.

NE OLMUŞTU?

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ve asansörü monte eden firmanın sahibi H.T. ile 2 mühendis tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından birçok KYK yurdundaki ihmaller bir bir ortaya çıkmıştı.