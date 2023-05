Sedat Peker'den son açıklama. Sessizliğini bozdu

Editör: Oğuz OK



Türkiye 14 Mayıs seçimlerine konuşması beklenen Sedat Peker’in sessizliği ile girerken Peker cephesinden flaş bir açıklama geldi.



TELE1’de “Açıkça” programının konuğu gazeteci Miyase İlknur, Peker ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.



“KEŞKE İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERSELERDİ”

Sedat Peker’in muhalefetin kendisine sahip çıkmadığı düşüncesinde olduğunu aktaran İlknur, “yancı olarak duyduklarım” diyerek Peker’in şunları söylediğini aktardı:



“Meral Akşener’e de Kemal Kılıçdaroğlu’na da haber yolladım. Keşke buranın hükümetine talepte bulunsalardı, imza kampanyasına destek verselerdi; bizzat kendim çıkar anlatırdım.”



“SENİ CAN EVİNDEN VURACAĞIM HASAN YEŞİLDAĞ”

İlknur ayrıca, Peker’in Ali Yeşildağ üzerinden sözünü tuttuğuna inandığını ifade ederek, kendisine yasak getirilmeden önce, “Seni can evinden vuracağım Hasan Yeşildağ' demişti. Tahminimi söylüyorum; Ali Yeşildağ o zamandan yurtdışındaydı. Ali Yeşildağ ile tanışıyorlar. Belki de birlikte neleri açıklayacaklarına dair bir görüşme yapmışlardır.” şeklinde konuştu.