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  • MSB'den NATO’ya çok sert 30 Ağustos Zafer Bayramı tepkisi. Yunanistan’ın tepkileri üzerine 30 Ağustos paylaşımını silmiş

MSB'den NATO’ya çok sert 30 Ağustos Zafer Bayramı tepkisi. Yunanistan’ın tepkileri üzerine 30 Ağustos paylaşımını silmişlerdi

MSB tarafından yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla paylaşım yapan NATO’nun Yunanistan’ın şımarık tepkileri sonrası paylaşımı kaldırmasın çok sert tepki gösterildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 21:05
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MSB NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı yapıp silmesine çok sert tepki gösterdi

MSB'den NATO’ya çok sert 30 Ağustos Zafer Bayramı tepkisi. Yunanistan’ın tepkileri üzerine 30 Ağustos paylaşımını silmişlerdi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımının silinmesine ilişkin, "Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. 30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denildi.

'Zafer Bayramı' yazılsa da yazılmasa da Türkiye'nin 1922'de zafer kazandığı gerçeğinin değiştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü' bir kez daha kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik etmek için paylaştığı mesajını Yunanistan’ın tepkileri üzerine silmişti.

 NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımına Yunanistan'dan tepki gelmiş; Atina yönetimi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e şikâyette bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilcisi'nin 'kabul edilemez' olarak nitelendirilen söz konusu paylaşımı kınadığı belirtildi. Bakanlık, Yunanistan ordusunun benzer bir şikâyeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) da sunacağını söylemişti.

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın paylaşımında, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

Komutanlık, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketlemişti.

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Anqaralı
2.09.2022 21:38
Sadece kınadık bu kadarmi yani...  
 
Mrs
2.09.2022 21:13
İyi açıklama olmuş, 🙌  
 
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