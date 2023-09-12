Yunanlılar sığınmacıları bu hale getirdi. Bizdeki sığınmacı severler buna da ırkçılık diyebilecek mi?

Edirne'de yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güçleri tarafından dövüldükleri iddia edilen 8 sığınmacı, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına geri itildi. Sığınmacıların sırtlarındaki derin yara izleri dikkat çekti.

KAYNAK: DHA
Yunanlılar sığınmacıları bu hale getirdi. Bizdeki sığınmacı severler buna da ırkçılık diyebilecek mi?

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen sığınmacılar, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darbedilip, Meriç Nehri üzerinden geri itildi. Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi.

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SIRTLARINDA DERİN YARALAR VAR

Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği sığınmacılar, burada işaretlerle darbedildiklerini anlatmaya çalıştı. Köy muhtarı Hamdi Aksoy, sığınmacıların kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi.

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YUNAN ASKERLERİ DÖVMÜŞ

Köylerine sığınan sığınmacıların 8 kişi olduklarını söyleyen Aksoy, "Bizim köyümüz Meriç Nehri'ne yakın olduğu için bunları Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bunlar 8 kişiydi. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar. Arkadaşı bu zor yürüyen kişinin sırtını açtı ki, o sırada yaraları gördük" dedi.

Sığınmacılar, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

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