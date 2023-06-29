Tamam anladık, Müslüman ülkeler birbirlerine yardımcı olmalı.

Tamam anladık, bazı ülkelerde açlıktan ölen insanlar var.

Ya ülkemizde gerek Aile Bakanı’nın gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı resmî rakamlara göre 15 milyon kişi devletin yaptığı sosyal yardımlarla geçinmeye çalışıyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 lira,

Yoksulluk sınırı 33 bin 788 lira

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 13 bin 4711 TL'ye çıktı…

21 yıldır Türkiye’yi tek başına yöneten Recep Tayyip Erdoğan’ın şu resmî açıklamasını anımsayın:

-"Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık övünerek (!) sosyal yardımla geçinen hane sayısını şöyle açıklamıştı:

-2002: 1 milyon

-2015: 3 milyon

-2019: 3,3 milyon

-2021: 4,3 milyon (Pandemiye özel yardımlar dahil edilirse 5,9 milyon).

2023’te Erdoğan’ın tekrar seçilmesi önemli hukuki sorun ile büyük ihtimalle sosyal yardımla yaşayan seçmen sayısından kaynaklanıyordur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini 21 yıl tek başına yöneten Erdoğan, sosyal yardıma muhtaç vatandaş sayısı ile övünüyor. (!)

Aslına bu tablo AKP için utanç tablosudur.

Bu tablo ile gerçekten övünmek ancak şöyle olması gerekirdi:

-2021: 4,3 milyon

-2019: 3,3 milyon

-2015: 3 milyon

-2002: 1 milyon.

AKP iktidarının yüz karasıdır 16 milyon yurttaşın sosyal yardımlara muhtaç bırakılması…

Şimdi Erdoğan’ın bu utanç tablosunu ortaya koyduktan sonra kurban bayramımıza gelelim.

Tüm yurttaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum ki;

-Yurt dışı için kurban bağışı yasaklanmalı

Ülkemizde bu kadar aç ve yoksul varken yurt dışı kurban bağış kampanyaları absürt bir uygulamadır.

Bu kurban etine muhtaç ülkelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek maddi yardım gerekse gıda yardımı yapmalıdır.

Kurban eti dağıtımı cemaat ve tarikatların siyasi propaganda amacı asla olmamalıdır.

Her ülke önce kendi halkının ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Google’dan aldığım yurt dışı kurban bağışı toplayan bazı kuruluşlar şöyle;

1-İHH,

2-İhlas Vakfı,

3-Hayrat Yardım,

4-Kızılay,

5-Türkiye Diyanet Vakfı,

6-Beşir Derneği,

7-Umuda koşanlar derneği,

8-Sadakataşı Derneği,

9-Yeryüzü Doktorları

10-Kardeşlik Vakti,

11-Efendi Derneği,

12-Asum UK,

13-Gönül Elçisi,

14-Vuslat Derneği…

Belki daha yüzlerce dernek yurt dışı kurban bağışı kampanyasını çok değişik fiyatlardan yapıyor.

Bunları denetleyen var mı?

Diyanet Vakfı Derneği, İHH ve Kızılay hariç isimlerini ilk defa duyduğum bu kuruşların hesapları incelenmeli ve kampanyaları gelecek yıldan itibaren yasaklanmalıdır.

Tekrar yazıyorum;

-Yurt dışı için kurban bağışı yasaklanmalı

Kesilen kurbanlar muhtaç Müslüman Türk Halkına dağıtılmalıdır.

Kurban bağışı yapan değerli vatandaşlarımızın de bu hassasiyeti göstermelerini rica ediyor, kurban bayramlarını kutluyorum…