Suriyeli esnaf Türkçe soruları cevaplayamadı. Türkçe bilmiyorsanız siz kime satış yapıyorsunuz

Odatv’nin İzmir’in Basmane semtinde yaptığı sokak röportajında Suriyeli bir esnaf, Türkçe bilmediği için muhabirin sorularını yanıtlayamadı.

Suriyeli esnaf Türkçe soruları cevaplayamadı. Türkçe bilmiyorsanız siz kime satış yapıyorsunuz

Odatv’nin “İzmir'in Tehlikeli Yüzü: BASMANE İzmirlilerin Giremediği, Turistlerin Göremediği Semt” başlığıyla paylaştığı sokak röportajı videosu sığınmacı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhammed isimli Suriyeli esnaf, muhabirin “Memnun musunuz, vergi ödüyor musunuz? Mesela böyle iddialar var. Suriyeliler Türkiye'de dükkan açtıkları zaman vergi ödemiyorlar” sorusuna “Türkçe bilmiyorum” diyerek cevap veremedi.

Muhabirin “Ne zaman Türkiye'ye geldiniz” sorusuna “3-5 sene var” cevabını veren Suriyeli esnaf, diğer sorulara da “Türkçe bilmiyorum” diyerek cevap veremedi.

Bunun üzerine muhabir, “Türkçe bilmiyorsanız, anlamıyorsanız kime satış yapıyorsunuz” sorusunu yöneltti.

Suriyeli esnaf ise “Burada çok Arap var Afgan var” cevabını verdi.

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