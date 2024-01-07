Yusuf Sarı'dan sakatlık sonrası takıma sitem

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Yusuf Sarı'dan sakatlık sonrası takıma sitem
Başakşehir karşısında sakatlanan Adana Demirsporlu Yusuf Sarı sağlık ekibine tepki gösterdi.

Süper Lig’in 19. Hafta mücadelesinde Başakşehir evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puana razı oldu.

Konuk ekip Adana Demirspor’da sakatlanıp oyundan çıkan Yusuf Sarı karşılaşmanın ardından siten etti.

Sakatlığı hakkında konuşan milli futbolcu, "niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” ifadelerini kullandı.

Sezon başında transfer olduğu Adana Demirspor ile çıktığı 22 maçta 2 gol 9 asist kaydetti.

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