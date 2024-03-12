Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! 10 bin 272 liralık ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

İşçilere yılda 52 günlük ikramiye ödenmekte, bunun 26 günlük ilk yarısı ve kalanı yılın ikinci yarısında iki eşit parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ait 26 günlük ikramiyenin ilk 13 günlük kısmı 26 Ocak’ta ödenmişti. Kalan 13 günlük kısım ise 5 Nisan’da ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiye ödemesi, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. İşçilere yapılan en düşük çıplak brüt zamla, maaşlar 33 bin 159 liraya yükseldi. Bu maaşa göre hesaplanan 52 günlük ikramiye, brüt olarak 57 bin 575 lira, net olarak ise 41 bin 89 lira ediyor. Bu maaşı alan bir işçinin, 5 Nisan’da alacağı 13 günlük ilave tediye miktarı, brüt olarak 14 bin 368 lira, net olarak ise 10 bin 272 lira olacak. İkramiye miktarları maaşa göre değişiklik göstermektedir.

NEDEN İŞÇİLERE 52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLİYOR?

Türkiye’de kamu işçilerine yılda 52 günlük ikramiye verilmesinin nedeni, 6772 sayılı kanun kapsamında bu ödemenin bir hak olarak güvence altına alınmış olmasıdır. Bu ikramiye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediyelerde çalışan işçi statüsündeki personele, ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen bir ödenektir. İkramiye, brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bu tutardan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu uygulama, işçilere ek bir mali destek sağlamak ve onların refahını artırmak amacıyla yapılmaktadır.