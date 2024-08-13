Yüzde 50 indirimli olacak. İstanbullular dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 50 indirimli olacak. İstanbullular dikkat

İstanbul'da toplu taşıma kullananlar için yüzde 50 indirimli olacağı haberi duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sahiplerine özel bir kampanya başlattı.

İstanbulkart kullanıcılarına yönelik başlatılan yeni kampanya ile şehir içi ulaşım artık daha ekonomik hale geliyor.

Bu kampanya kapsamında, İSPARK'ın P+D (Park and Ride) otoparklarını kullananlar, otopark ücretlerinde %50 indirimden yararlanabilecek.

Araç sahipleri, araçlarını güvenli bir şekilde park edip, toplu taşıma araçlarını tercih ederek şehir içinde daha hızlı ve uygun maliyetle seyahat edebilecekler.

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KAMPANYADAN NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Kampanyadan yararlanmak için izlenecek adımlar oldukça basit:

1. İstanbulkart Mobil Uygulamasını Güncelleyin: Uygulama üzerinden "Kişisel Bilgiler" bölümüne aracınızın plakasını ekleyin.
2. Onay Verin: Plaka ekleme sırasında size sunulan açık izni onaylayın. Bu iznin kampanya süresince aktif olması gerekmektedir.
3. İstanbulkart ile Ödeme Yapın: Otopark ücretinizi İstanbulkart ile ödediğinizden emin olun.
4. Toplu Taşımayı Kullanın: Otopark ücretini ödedikten sonra 24 saat içinde toplu taşıma araçlarından faydalanın.

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KAMPANYANIN SUNDUĞU AVANTAJLAR

- Ekonomik Ulaşım: Otopark ücretlerinde %50 indirim sayesinde bütçenizi rahatlatabilirsiniz.
- Hızlı ve Kolay Seyahat: Aracınızı güvenli bir alanda bırakarak toplu taşımanın avantajlarından yararlanın.
- Çevreci Yaklaşım: Toplu taşımayı tercih ederek, çevre dostu bir adım atmış olursunuz.
- Kullanım Kolaylığı: İstanbulkart ile tüm işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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DETAYLAR VE DAHA FAZLASI İÇİN

Kampanya hakkında daha fazla bilgiye İstanbul Ulaşım'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Kampanyaya dahil olan P+D otoparklarının listesi ve diğer detaylar da bu platformlarda yer alıyor.

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