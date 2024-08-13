Türkiye'nin ünlü gıda firması iflasın pençesinde. Marketlerden apar topar kaldırılıyor

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Türkiye'nin ünlü gıda firması iflasın pençesinde. Marketlerden apar topar kaldırılıyor

İstanbul'un ünlü markalarından biri olan Sütçü Yusuf Çiftliği, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, çiftliğin ürettiği süt ve et ürünlerinin birçok market zincirinden kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik belirsizlik, pek çok işletmeyi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Bu durumdan etkilenen Sütçü Yusuf Çiftliği de, yüksek faiz oranlarının getirdiği mali yük altında ezilerek konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. 100 milyon liranın üzerinde bir değere sahip olan marka, finansal darboğazı aşmak için yasal süreç başlattı.

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MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuruyu değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süre zarfında şirketin mali durumu gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra, çiftliğin Kemerburgaz ve Başakşehir'deki mağazaları da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Zincir marketlerdeki ürün satışlarının durdurulması, firmanın yaşadığı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkemenin aldığı tedbir kararı doğrultusunda, şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere üç kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Hamide Özden Özkaya Ferendeci, Gökhan Açar ve Cengiz Özübek, bu heyette yer alan isimler olarak belirlendi. Tedbir kararı sayesinde, şirket haciz işlemlerine karşı koruma altına alındı.

Sütçü Yusuf Çiftliği’nin konkordato süreci, markanın geleceği ve üretim faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratırken, tüketicilerin ve iş ortaklarının da bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu.

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