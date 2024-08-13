Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor

Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor
Düzenleme: Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen hazırlıklara ilişkin getirilecek olan yeni uygulamanın detaylarını duyurdu.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilecek yeni uygulamaları duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, bildirime tabi yükümlülüklerin ve bürokratik süreçlerin azaltılması için bir dizi yenilik planlanıyor.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 2

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor" diyerek bu kapsamda mükellefler için büyük kolaylık sağlayacak adımlar atıldığını belirtti.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 3

YENİ TEBLİĞ TASLAKLARI DUYURULACAK

Şimşek, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla üzerinde çalıştıkları tebliğ taslaklarının kısa süre içinde kamuoyunun görüşüne sunulacağını duyurdu.

Şimşek, "Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyum ile kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz" diye konuştu.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 4

BA-BS BİLDİRİMLERİ KALDIRILIYOR

Yeni uygulamaların detaylarına ilişkin bilgi veren Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satımlarının bildirilmesi amacıyla 2008 yılından itibaren aylık dönemler halinde alınmaya başlanan Ba-Bs bildirimlerini kaldıracaklarını bildirdi.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 5

Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 1,6 milyon mükellefi ilgilendiren bu formlara olan ihtiyacın, elektronik belge uygulamalarındaki artış ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleştirilmesiyle azaldığına işaret ederek, "Bu durumu dikkate alarak söz konusu bildirim formlarının alınmasına ilişkin uygulamayı yakın zamanda sona erdireceğiz" dedi.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 6

E-DEFTER TUTULACAK

Halihazırda bilanço esasına göre defter tutan yaklaşık 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasının kapsamını genişleteceklerini vurgulayan Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Şimşek, yaklaşık 1 milyon mükellefin uygulamaya dahil olacağına dikkati çekerek, e-Defterlere ilişkin berat dosyalarının gönderilme sürelerinde de değişiklik yapacaklarını söyledi.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 7

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Elektronik ortamda düzenlenen bu belgeler muhataplarına elektronik olarak iletildiğinden hem zaman hem de kağıt, toner, posta ücreti gibi masraflardan çok büyük oranda tasarruf ediliyor. Bu belgelerin arasına gider pusulasının da eklenmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hem alıcı hem de satıcı tarafından imzalanması gereken bu belgenin elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak onaylanmasının sağlanması üzerinde duruyoruz. Halihazırda muhatabına bir kağıt çıktısı verilen "e-Müstahsil Makbuzu"nda da benzer yöntemin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 8

E-TEBLİGAT İLE 9 MİLYAR LİRA TASARRUF

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,2 milyon kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasıyla tebligatlara ücretsiz olarak internetin olduğu her yerden ve her zaman ulaşılabilmesinin mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, ayrıca kendisine e-Tebligat gönderilen kişilerin anlık olarak SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini ifade etti.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 9

Şimşek, Başkanlığın e-Tebligat Sistemi'ni Ticaret, Kültür, ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kamu kurumunun da kullandığına dikkati çekerek, 6 farklı kurumla entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 166,5 milyon belgenin elektronik ortamda tebliğ edilmesiyle sadece posta masraflarından yaklaşık 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini veren Şimşek, "Tebligatlardan hızlı, etkin ve ücretsiz haberdar olunması amacıyla araç alanların da e-Tebligat uygulamasına dahil olmasına ilişkin çalışma yapıyoruz, İlk aşamada sıfır araç alanların uygulamaya dahil olması planlanıyor" diye konuştu.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 10

MALİ MÜŞAVİRLERE YETKİ KOLAYLIĞI

Bakan Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi başta olmak üzere vergisel yükümlülüklerinin önemli bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

Yapılması planlanan değişiklikle mükelleflerin, aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan meslek mensuplarını da Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan hizmetlerden yine kendi belirledikleri için işlem yapabilmeleri konusunda yetkilendirebilmeleri söz konusu olacak. Böylece mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine gerek duymadan kendi bilgileri ile Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak yetkili oldukları işlemleri mükellefleri adına yapabilecek.

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Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor 11
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