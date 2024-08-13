Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu

‘BU SENE BİR KEZ…’

Peki gram altın tahminleri neler? Kuyumculardan açıklama geldi. Dünyadaki savaşlar ve gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Şu anda altın fiyatları dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın fiyatı ise 2 bin 670 TL civarında seyrediyor. Bu bir müddet düşüş yaşamıştı. Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı konuşuluyordu. Amerikan Merkez Bankası'nda (FED) altın fiyatları 2 bin 400 doların altına sarkıp 2 bin 370 dolarlara kadar gerilemişti. Ancak biz o zamanda da söylemiştik. Bu geri çekilmeler altın yatırımı yapmak isteyenler için bir fırsattı, bu fiyatlardan istifade etsinler diye. O dönemde Türkiye'de altın fiyatları 2 bin 300 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu son dönemde Amerika'da işlerin yolunda gitmediği, Fed başkanlarının bir kısmının faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ile birlikte bankanın beklendiği kadar faiz indirmeyeceği ortaya çıktı. Benim şahsi kanaatim, faiz indirecekler ama bu faiz indirimi çok hızlı olmayacak. En azından bu sene bir kez faiz indirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.