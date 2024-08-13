Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu

Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu
Kaynak: İHA

Altın piyasalarında yarın oldukça önemli bir gün yaşanacak. ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde ons altın ve gram altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 1

ABD TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde iki farklı senaryo öne sürülüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatları merak konusu olurken, kuyumcular yıl sonu için en net hedefini dile getirdi. Peki, altın fiyatları ne durumda? İşte 13 Ağustos Salı gününe ait güncel altın fiyatları ve grafikleri...

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 2

ORTA DOĞU GERİLİMİNİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Geçtiğimiz üç iş gününde Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle ons altın fiyatları güçlü bir yükseliş yaşadı. 2381 dolardan başlayarak 2473 dolara kadar çıkan ons altın, bu sabah hafif bir gerileme kaydetti. İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı gerçekleştireceği endişesiyle yükselen altın fiyatları, kar realizasyonlarının etkisiyle şu sıralarda düne göre %0,35 düşüşle 2465,41 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 3

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak üretici fiyat endeksini, yarın ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alıp aynı zamanda resesyondan kaçınarak ekonomik bir "yumuşak iniş" gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine dair önemli ipuçları verecek. TÜFE verilerinin, manşet ve çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,2 artış göstereceği tahmin ediliyor.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 4

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLACAK?

Yurt içinde ise gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kuyumcular, yıl sonu için gram altın fiyatının 3 bin TL seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Bugün itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları piyasalarda dikkatle izlenirken, altın yatırımcıları ABD'den gelecek verileri bekliyor.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 5

ONS ALTIN FİYATI İÇİN İKİ SENARYO

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın haftaya sağlam bir başlangıç yaptı, ancak hafif kar alımlarıyla bir miktar geriledi. ABD enflasyon verileri daha yumuşak gelirse fiyatlar bundan fayda görecektir, bu da ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında agresif bir faiz indirimine gideceği umutlarını yeniden canlandıracaktır. Eğer piyasalar 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşeceği konusunda daha iyimser olursa, bu durum altın fiyatını 2.500 dolar seviyesine doğru itebilir" dedi.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 6

‘BU SENE BİR KEZ…’

Peki gram altın tahminleri neler? Kuyumculardan açıklama geldi. Dünyadaki savaşlar ve gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Şu anda altın fiyatları dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın fiyatı ise 2 bin 670 TL civarında seyrediyor. Bu bir müddet düşüş yaşamıştı. Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı konuşuluyordu. Amerikan Merkez Bankası'nda (FED) altın fiyatları 2 bin 400 doların altına sarkıp 2 bin 370 dolarlara kadar gerilemişti. Ancak biz o zamanda da söylemiştik. Bu geri çekilmeler altın yatırımı yapmak isteyenler için bir fırsattı, bu fiyatlardan istifade etsinler diye. O dönemde Türkiye'de altın fiyatları 2 bin 300 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu son dönemde Amerika'da işlerin yolunda gitmediği, Fed başkanlarının bir kısmının faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ile birlikte bankanın beklendiği kadar faiz indirmeyeceği ortaya çıktı. Benim şahsi kanaatim, faiz indirecekler ama bu faiz indirimi çok hızlı olmayacak. En azından bu sene bir kez faiz indirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 7

‘ALTIN GÜVENİLİR LİMANDIR”

Altının her zaman güvenilir bir liman olduğunun altını çizen Salih Özman, "Fed faiz indirmediğinde, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar değer kazandı. Her ne kadar şu anda Türkiye'de bir döviz bolluğu oluşturularak dövizin cazibesini yitirdiği görünse de, faizlerin yüksek olmasından dolayı bu söylentiler dolar kurunu yukarı çekti. Tabii ki sadece ekonomik gerekçeler altın piyasasını artırmıyor. Altın, her zaman güvenli limandır. Puslu ortamlarda, savaş ve kıtlık dönemlerinde insanlar için güvenilir bir kaynaktır ve her zaman insanlar bunu ellerinde tutmaya çalışır, dolayısıyla kazandırır" şeklinde konuştu.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 8

“MERKEZ BANKALARI BİLE ALTINI GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜYOR”

Dünyadaki olayların altın piyasasını etkilediğine değinen Özman, "Dünya merkez bankaları ellerinde altın bulundurmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın rezervlerini sürekli artıran, hatta her zaman ilk üç içinde rezervlerine alım yapan bir merkez bankasıdır. Kısacası, dünya merkez bankaları bile altını güvenli bir liman olarak gördüğü için ellerinde tutuyor. Bu da bir talep oluşturuyor. Tabii ki son dönemde İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar ve ortadaki savaş tehdidi de altın piyasasını etkileyebiliyor" diye konuştu.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 9

KUYUMCULARDAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:

2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır. Bundan sonraki hedef yılbaşı için 3 bin TL olacaktır diyebilirim.

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Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu 10
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