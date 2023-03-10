Z kuşağı eski tip teknoloji kullanmakta zorluk çekiyor

Teknolojinin içine doğan Z kuşağının eski tip cihazları kullanırken özellikle iş hayatında bazı sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, Z kuşağının iş yerlerindeki yazıcı ve tarayıcılarda zorluk yaşadığını belirtiyor.

ABD'nin Virginia Üniversitesi'nden Sarah Dexter, konuya dair yaptığı araştırma kapsamında Z kuşağının eski tip teknolojilerde bilgi ve deneyim eksikliği yaşadığını ve bunun kendilerine zorluk yarattığını belirtti. Dexter konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Çocukların bilgi çağında doğduklarına ve tüm bunların onlara sezgisel şekilde geldiğine dair bir efsane var. Fakat bu gerçekçi değil. Daha önceden kendilerine öğretilmemişse bir tarayıcıyı nasıl kullanacaklarını nereden bilecekler?

ABD merkezli bilgi işlem ve yazıcı firması Hewlett-Packard'ın (HP) yaptığı bir araştırmada Z kuşağından her beş kişiden biri iş yerlerinde eski tip teknolojilerden anlamadığı için kendisiyle dalga geçildiğini belirtti.

Z kuşağından birçok çalışan bu teknolojiler hakkında yeterli eğitim almadıklarını belirtirken, Toronto'da yaşayan Max Simon adındaki bir genç "Yazıcı gördüğümde, ‘Aman Allahım' diyorum. Sanki antik çağlardan kalma bir eserle karşılaşmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.