Zafer Arapkirli Zafer şahinle böyle dalga geçti: Allah da seni güldürsün adaş

Milliyet yazarı Zafer Şahin’in haberine göre, ABD eski Başkanı Obama'nın iki seçimde sosyal medya kampanyasını yöneten ekibin Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Ekip, 14 Mayıs seçimleri için İstanbul Taksim'deki bir 5 yıldızlı otele yerleşerek çalışmalarına başladı. Bu iddiaya göre, Amerikalı ekip 9 adet server ile geldi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde özel sosyal medya çalışmaları hazırladı.

İddiaya göre, ekip İstanbul'u 4, Ankara, İzmir ve Adana'yı da 2 bölgeye ayırdı ve hedef kitle tespiti ile özel içerikler geliştirmek için bir operasyon odası oluşturdu. Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi farklı sosyal medya platformlarına özel ayrı ayrı içerikler hazırlandı.

Zafer Şahin, iddialarına göre, Amerikan ekibinin muhalif hesapları sosyal medyada büyük gösterdiği, iktidara yakın güçlü hesapların kitlelere erişimini kısıtladığı öne sürüldü.

“ALLAH DA SENİ GÜLDÜRSÜN ADAŞ”

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından Şahin’in sözlerini alıntılayarak dalga geçti. Arapkirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“YANLIŞ VE EKSİK... Taksim değil Büyükada. (Orayı sever ajanlar) Ajanların GSM sinyalleri, Kılıçdaroğlu ile aynı anda aynı bölgede saptanmış. Obama değil, Abraham Lincoln'dür o. Allah da seni güldürsün Adaş”