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Zafer Arapkirli bakana devletin nasıl soyulduğunu gösterdi. Reklam hortumcusu gazeteleri tek tek saydı

Usta gazeteci Zafer Arapkirli, bir kamu bankasının AKP'ye yakın gazetelere verdiği ilanları göstererek Bakan Varank'a "Utanmıyor musunuz?" diye sordu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:46
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Zafer Arapkirli kamu bankalarının fonladığı gazeteleri saydı

Zafer Arapkirli bakana devletin nasıl soyulduğunu gösterdi. Reklam hortumcusu gazeteleri tek tek saydı
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Editör: Oğuz Ok

Usta gazeteci Zafer Arapkirli, KRT ekranlarında gündemi ve gazeteleri yorumladığı programında, ilan verilerek AKP'ye yakın medyanın VakıfBank tarafından nasıl fonlandığını açıkladı. 

AYNI İLAN SADECE İKTİDARA YAKIN GAZETELERE VERİLMİŞ 

"Seçim çalışmalarının finanse edilmesine başka bir açıdan bakalım" diyerek konuşmasına başlayan Arapkirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gazetelere verilen ilanlar üzerinden eleştiride bulundu.

Bakan Mustafa Varank'a 'ekrana yaklaş' diye seslenen Zafer Arapkirli, AKP'ye yakın medyanın seçim sürecinde nasıl fonlandığını açıkladı. Arapkirli, VakıfBank'ın aynı ilanını AKP'ye yakın medyanın gazetelerine verdiğini tek tek gösterdi.

"KAMU BANKALARI BUNU YAPAMAZ"

Özel bankaların ilanlarla medyayı finanse edebileceğini dile getiren Arapkirli, "Kamu bankaları bunu yapamaz" dedi. 

Arapkirli, kamuya ait olan VakıfBank'ın bağımsız gazeteler dışındaki medyaya verdiği ilanı gösteren "Cumhur İttifakı'na yakın yandaşlar böyle besleniyor" diyerek tepki gösterdi.

 

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