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  • Zafer Arapkirli Kızılay'ı batırma noktasına getiren Kerem Kınık'ı yine ensesinden yakaladı

Zafer Arapkirli Kızılay'ı batırma noktasına getiren Kerem Kınık'ı yine ensesinden yakaladı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışıyla ilgili paylaşıma "Topluma karşı otururken ayaklarını öyle burnumuza doğru uzatmamasını?" diye tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli, Kızılay'ın çadır skandalını hatırlatarak "Şu çadır paralarını da Ahbap’a ve Eczacılar’a geri ver artık. Dalgaya getirme" dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:25
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Zafer Arapkirli Kızılay'ı batırma noktasına getiren Kerem Kınık'a tepki

Zafer Arapkirli Kızılay'ı batırma noktasına getiren Kerem Kınık'ı yine ensesinden yakaladı
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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kan hayat demektir, şifa bekleyen hastalarımız için düzenli kan bağışı yapalım." notu ile paylaştığı videoda Kızılay'a kan bağışı için çağrıda bulundu.

KRT TV programcısı, usta gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Arapkirli, Kınık'ın kan bağışı çağrısı için yayınladığı videoda bacaklarını kameraya doğru uzatmasına dikkat çekerek, "Sana hiç öğretmediler mi? Topluma karşı otururken ayaklarını öyle 'burnumuza doğru' uzatmamasını?" dedi. 

Arapkirli, deprem felaketinin ardından gündeme gelen Kızılay skandallarını da hatırlattı. 

Arapkirli, paylaşımında "Şu çadır paralarını da Ahbap’a ve Eczacılar’a geri ver artık. Dalgaya getirme. Haydi Kerem…" diye yazdı.

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