Gazeteci Zafer Arapkirli Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyalarını böyle karşılaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a bugün yapılan tanıtım toplantısında Togg marka araçları teslim edildi. Erdoğan "Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EKMEKLİLERE İKRAMİYE VAADİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu akşam yaptığı açıklamada emekli vatandaşlara seslenerek "Şu andan itibaren bayram ikramiyesi 8500 liradır. Sana söz emekli kardeşim o baharı sana getireceğim." ifadelerini kullandı.

ARAPKİRLİ KAMPANYALARI KARŞILAŞTIRDI

Gazeteci Zafer Arapkirli’den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın kampanyalarını karşılaştıran Arapkirli mesajında;

“KAMPANYA

Adaylardan biri yeni aldığı (1 milyon TL’lik) otomobilin direksiyonunda poz verdi… 🚗

Diğer aday emeklilere bayramda 8,500 TL ikramiye verme, bu bayramdan eksik kalan farkı da Kurban Bayramı’nda tamamlama sözü verdi.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: