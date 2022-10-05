Zafer Arapkirli Bülend Özveren için acil kan arandığını duyurdu

Özellikle 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınan 79 yaşındaki Bülend Özveren'in tedavisi için 0 Grubu Rh + kan ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşan Zafer Arapkirli, Twitter hesabından şu satırları paylaştı:

BÜLEND ÖZVEREN İÇİN ACİL KAN GEREKİYOR…

Bir süredir kritik durumda ÇAM ve SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’nde tedavi gören ünlü TV sunucusu ağabeyimize ( 0 Grubu Rh + ) kan gerekmektedir.

Hastanenin Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ne başvurabileceklerden ricamızdır.