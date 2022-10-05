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Zafer Arapkirli Bülend Özveren için acil kan arandığını duyurdu

Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından ünlü televizyon sunucusu ve spor spikeri Bülend Özveren için kan ihtiyacı çağırısında bulundu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:10
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Zafer Arapkirli tedavisi süren sunucu Bülend Özveren için kan ihtiyacı olduğunu duyurdu

Zafer Arapkirli Bülend Özveren için acil kan arandığını duyurdu
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Özellikle 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınan 79 yaşındaki Bülend Özveren'in tedavisi için 0 Grubu Rh + kan ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşan Zafer Arapkirli, Twitter hesabından şu satırları paylaştı:

BÜLEND ÖZVEREN İÇİN ACİL  KAN GEREKİYOR…

Bir süredir kritik durumda ÇAM ve SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’nde tedavi gören ünlü TV sunucusu ağabeyimize ( 0 Grubu Rh + ) kan gerekmektedir.

Hastanenin Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ne başvurabileceklerden ricamızdır.

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merdanoğlu
5.10.2022 19:44
her 10 kişiden 5 i RH 0+ kan gurubundandır nasıl bulamamışlar anlayamadım  
 
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