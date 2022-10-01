Zafer Arapkirli Gereğini Yapıyor Ahmet uğruna halk ozanı oldu. İşte Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan için yazdığı Aamet Destanı şiiri. Medyada büyük giydirme bölüm 99

YENİÇAĞ - ÖZEL

Zafer Arapkirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdülkadir Selvi’ye yönelik "Köşende gereğini yaparsın. Bak Ahmet Hakan yapıyor" sözleri nedeniyle Ahmet Hakan’a KRT canlı yayınında sert sözlerle yüklenerek 9/8 Roman havası çalmıştı.

Zafer Arapkirli şimdi de "Erdoğan'ın talimatlarıyla gereğini yapan" Ahmet Hakan'a şiir yazdı.

"Bu adam beni durduk yere halk ozanı yapacak" diyen Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan için yazdığı şiire "Aamet Destanı" ismini vedi.

Zafer Arapkirli'nin Aamet Destanı ismini verdiği şiir ise şöyle:

Kanıksadım artık emir almayı

Yeşilbaş ördek gibi suya dalmayı

Çoktandır unuttum ben adam olmayı

Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

Kurşunlar girmez, seker üstümden

Bu kadar da olmaz artık küstüm ben,

Abdül de rezil oldu benim yüzümden

Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

Dizildik Saray'da onun önüne

Severiz biz onu hep ölümüne

Ne derse yaparız günü gününe

Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

Nişantaşı - Teşvikiye bizim haneye

Arada bir binerim Ulu Tayyare'ye

Çevirdiniz heyhat, beni fareye

Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

Ben bir garip Ahmet'im, elimde kalem

Değil bizim Yozgat, utanır âlem

Kahrımdan ettiniz beni de verem

Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi. Bu sözler büyük tepkilere neden oldu.

Zafer Arapkirli de KRT TV'deki canlı yayında Ahmet Hakan'ı sert sözlerle eleştirmiş ve canlı yayında roman açıkmıştı.