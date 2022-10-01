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Zafer Arapkirli Gereğini Yapıyor Ahmet uğruna halk ozanı oldu. İşte Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan için yazdığı Aamet Destanı şiiri. Medyada büyük giydirme bölüm 99

Zafer Arapkirli, geçtiğimiz günlerde Roman havası açarak sert bir şekilde eleştirdiği Ahmet Hakan için bu kez de şiir yazdı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 21:41
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İşte Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan için yazdığı Aamet Destanı şiiri. Zafer Arapkirli Gereğini Yapıyor Ahmet uğruna halk ozanı oldu.

Zafer Arapkirli Gereğini Yapıyor Ahmet uğruna halk ozanı oldu. İşte Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan için yazdığı Aamet Destanı şiiri. Medyada büyük giydirme bölüm 99
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YENİÇAĞ - ÖZEL

Zafer Arapkirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdülkadir Selvi’ye yönelik "Köşende gereğini yaparsın. Bak Ahmet Hakan yapıyor" sözleri nedeniyle  Ahmet Hakan’a KRT canlı yayınında sert sözlerle yüklenerek 9/8 Roman havası çalmıştı.

Zafer Arapkirli şimdi de "Erdoğan'ın talimatlarıyla gereğini yapan" Ahmet Hakan'a şiir yazdı.

"Bu adam beni durduk yere halk ozanı yapacak" diyen Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan için yazdığı şiire "Aamet Destanı" ismini vedi.

Zafer Arapkirli'nin Aamet Destanı ismini verdiği şiir ise şöyle:

Kanıksadım artık emir almayı
Yeşilbaş ördek gibi suya dalmayı
Çoktandır unuttum ben adam olmayı
Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben. 

Kurşunlar girmez, seker üstümden
Bu kadar da olmaz artık küstüm ben,
Abdül de rezil oldu benim yüzümden 
Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

Dizildik Saray'da onun önüne
Severiz biz onu hep ölümüne
Ne derse yaparız günü gününe
Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben. 

Nişantaşı - Teşvikiye bizim haneye
Arada bir binerim Ulu Tayyare'ye
Çevirdiniz heyhat, beni fareye
Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben. 

Ben bir garip Ahmet'im, elimde kalem
Değil bizim Yozgat, utanır âlem
Kahrımdan ettiniz beni de verem
Yeter ki emret Reis, neler yazmam ben.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi. Bu sözler büyük tepkilere neden oldu.

Zafer Arapkirli de KRT TV'deki canlı yayında Ahmet Hakan'ı sert sözlerle eleştirmiş ve canlı yayında roman açıkmıştı.

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