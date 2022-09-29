29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan'ın sözleri sonrası Ahmet Hakan Zafer Arapkirli’nin diline düştü. Canlı yayında Ahmet Hakan'a roman havası çaldı

Erdoğan'ın sözleri sonrası Ahmet Hakan Zafer Arapkirli’nin diline düştü. Canlı yayında Ahmet Hakan'a roman havası çaldı

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdülkadir Selvi’ye yönelik "Köşende gereğini yaparsın. Bak Ahmet Hakan yapıyor" sözleri nedeniyle gazeteci Ahmet Hakan’a çok sert sözlerle yüklendi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 21:37
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Ahmet Hakan Zafer Arapkirli’nin diline düştü. Canlı yayında Ahmet Hakan'a roman havası çaldı

Erdoğan'ın sözleri sonrası Ahmet Hakan Zafer Arapkirli’nin diline düştü. Canlı yayında Ahmet Hakan'a roman havası çaldı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi. Bu sözler büyük tepkilere neden oldu.

ZAFER ARAPKİRLİ CANLI YAYINDA AHMET HAKAN'A YÜKLENDİ

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT Anahaber canlı yayınında bu sözler nedeniyle Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a çok sert sözlerle yüklendi.

CANLI YAYINDA ROMAN HAVASI ÇALDI

Canlı yayında roman havası çalan Arapkirli; “Abdülkadir Selvi ne hissetti bilmiyorum ama Ahmet Hakan görevi alınca büyük bir keyifle nasıl yerine getiririm diye düşünmüştür. İşte biz kendisine  bu nedenle 9/8 Ahmet diye isim taktık. Adamı böyle köçek ederler işte

Kişisel onurunuzu ayaklar altına alırsanız bizde size böyle muamele ederiz. Ondan sonra darılmaca gücenmece yok. Böyle oynatırlar adamı” ifadelerini kullandı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

zafer
29.09.2022 21:49
😃😃😃😃  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
3
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
4
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
5
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
6
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
7
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Trabzon’daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi  
﻿Trabzon’daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi  
﻿Trabzon’daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi  
﻿Karadağ, 6 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti  
﻿Karadağ, 6 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti  
﻿Karadağ, 6 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti  
﻿İl başkanı tutuklanan Diyarbakır MHP İl Başkanlığı’na yeni atama
﻿İl başkanı tutuklanan Diyarbakır MHP İl Başkanlığı’na yeni atama
﻿İl başkanı tutuklanan Diyarbakır MHP İl Başkanlığı’na yeni atama
﻿Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
﻿Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
﻿Bayraktar TB2’yi Kuveyt’te istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.