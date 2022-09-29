Erdoğan'ın sözleri sonrası Ahmet Hakan Zafer Arapkirli’nin diline düştü. Canlı yayında Ahmet Hakan'a roman havası çaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye söylediği sözler gündemine oturmuştu.

Selvi'nin "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Köşende gereğini yaparsın. Ahmet Hakan yapıyor" dedi. Bu sözler büyük tepkilere neden oldu.

ZAFER ARAPKİRLİ CANLI YAYINDA AHMET HAKAN'A YÜKLENDİ

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT Anahaber canlı yayınında bu sözler nedeniyle Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a çok sert sözlerle yüklendi.

CANLI YAYINDA ROMAN HAVASI ÇALDI

Canlı yayında roman havası çalan Arapkirli; “Abdülkadir Selvi ne hissetti bilmiyorum ama Ahmet Hakan görevi alınca büyük bir keyifle nasıl yerine getiririm diye düşünmüştür. İşte biz kendisine bu nedenle 9/8 Ahmet diye isim taktık. Adamı böyle köçek ederler işte

Kişisel onurunuzu ayaklar altına alırsanız bizde size böyle muamele ederiz. Ondan sonra darılmaca gücenmece yok. Böyle oynatırlar adamı” ifadelerini kullandı.