CHP'ye kurulan kumpas ortaya çıktı. Zafer Arapkirli YBMB-C örgütünü deşifre etti

Mersin'deki polisevine terör saldırısı düzenleyen Dilşah Ercan'ın adının CHP’nin 2012 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçmesi yandaş medyayı hareketlendirmişti.

Hükümete yakın gazeteler aynı tarihlerde Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Akit, Dirilik Postası "CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti" başlığıyla; Vatan Partisi'nin günlük gazetesi Aydınlık da benzer bir başlıkla çıktı.

CHP'den konuyla ilgili "11 yıl önceki raporda yer alan kişinin bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek bir lafı yok" açıklaması gelmişti.

Durum böyle olunca da haberleri okuyan vatandaşlar YBMB-C esprisini patlatt.

Tornadan çıkmış gibi aynı başlıkları atan gazetelere vatandaşlar,​​​​​​Yandaş Basın Manşet Birliği - Cephesi YBMB - C demeye başladı.



İşin esprisi bir yana Gazeteci Zafer Arapkirli duruma kişisel sosyal medya hesabından;

"SORU…

Şimdi, kumpas yavaş yavaş ortaya çıktığına göre…

Bunca “KAĞIT TOMARI” ne olacak?

Bir tahminim var ama…" ifadeleriyle tepki gösterdi ve paylaşımına şeytan emojisi ekledi.

Arapkirli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.

“İFTİRA ATAN HADSİZLER VAR”

"Olay soruşturuldukça, sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında CHP. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. CHP’nin; 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında kamuoyu ile paylaştığı; o dönem bütün siyasi partilere yolladığımız, halen daha da referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir sayfasından CHP’ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

Dilşah Ercan’ın isminin raporda yazması üstüne diyorlar ki, ‘CHP bu kişiye gazeteci dedi.’ Rapor 2012 yılı, oluşturuş şeklini hepiniz biliyorsunuz. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak, basın kartı olan, gazeteci olarak içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Adınız, soyadınız, çalıştığınız dergi ve faaliyetiniz, varsa uğradığınız hak ihlalleri...

Toplam 188 gazetecinin ismi var bu raporda. Bunun içinden şu anda Meclis’te üç milletvekili var. Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal da geçen dönem bizim milletvekilimizdi, bu raporda.

Bu raporda Tuncay Özkan var, Mustafa Balbay var, Hikmet Çiçek var, Yalçın Küçük var… Nedim Şener var, Barış Pehlivan var, Barış Terkoğlu var; var oğlu var. Savcılıklarda soruyorlar ya ‘Göreviniz?’ ‘Gazeteciyim’ diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. ‘Nerede çalıştın, ne yaptın, suçun ne’ diye… 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesini, ‘CHP’nin raporunda adı geçen birisi, şimdi terörist.’

"O TARİHİN EN İTİBARLI SAVCISI BUGÜN TERÖRİST"

2012 yılında Mehmet Baransu’ya ne diyorsunuz? Ey AK Partililer, ey Süleyman Soylu. 2012’de Mehmet Baransu, baş tacı bir gazetecinizdi. Bugün Silivri’de müebbet hapis, terörist. Ne diyeceğiz, Mehmet Baransu’ya? Ekrem Dumanlı, firari terörist. Baş tacıydı.

Ayırdığı koltuğa oturuyordunuz Türkçe Olimpiyatları’nda. Ey utanmazlar, CHP’ye bunu söyleyecek haddi bulan ve hudutlarını aşanlar. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en itibarlı savcısı, bugün terörist. YAŞ üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk, bugün terörist. Mehmet Dişli; kardeşi yurtdışında Türkiye’yi temsil ediyor, halen daha. Ama Hulusi Akar’ın en yakını, 12 sene hiç ayırmıyor yanından.

O gece darbeci, şimdi terörist. Sonra Recep Tayyip Erdoğan çıkacak, ‘Rabbim, milletim beni affetsin.’ Bu pisliklerden, hepsinden kurtulacak. 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş, CHP’den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız, öyle mi? Terbiyesizliğin lüzumu yok, hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki kişinin, bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin, falan. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok"