Zafer Arapkirli'den 40 yıl tartışılacak paylaşım. Durdu durdu bunu açıkladı

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tartışma yaratacak. Arapkirli durdu durdu bunu açıkladı. 2. Dünya savaşında milyonlarca insanın katledildiği kamptan günümüze ışık tutan bir sözü paylaştı.

Zafer Arapkirli'den 40 yıl tartışılacak paylaşım. Durdu durdu bunu açıkladı

Muhabir: Serhat AĞA

Gazeteci Zafer Arapkirli bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Auschwitz-Birkenau müzesi duvarlarında yazılı olan bir metni “Gaz odaları ile başlamadı her şey” notu ile paylaştı.

Arapkirli’nin “(Auschwitz - Birkenau müzesi duvarlarından)” notunu düştüğü paylaşım şu şekilde:

“…Medyayı ve bilgiyi-haberleri kontrol eden, gerçeğin ne olduğuna tek başına karar veren, sözü-düşünceyi sansürleyen, muhalefeti susturan, vatandaşları ‘biz ve onlar’ diye bölen, taraftarlarına ‘onlar’ı rahatsız etme talimatı veren bir parti ile başladı her şey.

İyi insanlar, bütün bunlar olurken görmezden geldiklerinde başladı her şey…”

ekran-goruntusu-2023-08-22-145357.png

f4ir8vxxaaaue7v.pngAUSCHWİTZ-BİRKENAU

Auschwitz-birkenau, Nazi Almanya’sı tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama kampıdır.

Bu kampa bütün Avrupa’dan toplamda 1.3 milyon yerleştirilmiş ve 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1.1 milyon insan bu toplama kamplarında katledildi.

Kampta öldürülen 900 bin kişi kampa geldikleri anda gaz odalarına gönderilmiş ya da vurularak öldürülmüştür.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Auschwitz, eski adıyla Oscwinchim, yarısı Yahudi olan 14 bin kişinin yaşadığı sakin bir kasabaydı. Auschwitz ismi, Holokost sürecinde kurban olanların ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'ndaki Nazi dehşetinin sembolü olmuştur. Bu kamplarda, Yahudiler, Çingeneler, eşcinseller gibi Nazilerin düşman ilan ettikleri gruplar başta olmak üzere 6 milyon kişi ölmüştür.

1979 yılında UNESCO'nın İnsanlığın Kültür Mirası listesine eklenen bu iki kampın kalıntıları ve Yahudi mezarlığı, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi ve Holokost anma mekânı olarak kamuya açılmıştır.

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