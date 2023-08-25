Zafer Arapkirli kıvrak muharrir dediği Ahmet Hakan’ı topacından yakaladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, düne kadar Erdoğan’ın 'düşük faiz politikası'nı öve öve bitiremeyen Ahmet Hakan’ın şimdi de tam tersini yapan Maliye Bakanı’nı övmesini iğneleyici bir dille eleştirdi.

Zafer Arapkirli kıvrak muharrir dediği Ahmet Hakan’ı topacından yakaladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, Erdoğan'ın 'düşük faiz politikası'nı övdükten sonra, şimdi de yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı öven Ahmet Hakan'a sosyal medya hesabından ‘Kıvrak muharrir’ başlığıyla bu sözleri söyledi;

"Reisicumhur'u 'Düşük faiz politikası' nedeniyle vıcık vıcık yağlayan DokuzSekiz Aamet, şimdi Maliye Bakanı'nı övüyor.

Kesinlikle itimat telkin ediyor. Bu işi başaracağına sonsuz inanıyorum. Kararlılığından ödün vermeyecek. Ne yaptığını gayet iyi biliyor..."

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NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan ‘Cumhurbaşkanı İle Özel’ yayınında Erdoğan’a şunları söylemişti;

“Siz sürekli faizin inmesi lazım dediniz. Siz ''faiz inmeli'' dedikçe bunun enflasyonu da indireceğini söylediniz. Siz bunu söyledikçe bütün ekonomi uzmanları ''Bu felaket olur, bu yapılmamalı'' dedi. Ben de onlardan etkilenmiştim. Faiz indi, enflasyon da iniyor... Bu bir süreç, 2008''den beri hep bunu söylüyorsunuz. Gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu indirmemek için herkes onu destekliyordu. Halbuki hakikaten faiz indi, enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok, hatta tam tersine...”

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Ahmet Hakan, “Enflasyon birkaç ay daha artmaya devam edecek” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için ise köşesinde şunları ifadeleri kullandı;

- Doğrudan söylüyorum: Kesinlikle itimat telkin ediyor.

- Lafı eğip bükmüyorum: Bu işi başaracağına sonsuz inanıyorum.

- Beklentimi açıklıyorum: Kararlılığından ödün vermeyecek.

- İzlenimimi aktarıyorum: Ne yaptığını gayet iyi biliyor.

- Değerlendirmem şudur: Geçilmesi zorunlu bir yoldan geçiyor gibi.

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