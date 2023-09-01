Acun Ilıcalı 'Zengin olunca daha mutlu olmuyorsun' dedi. Zafer Arapkirli anında 'Gel yer değiştirelim' çağrısı yaptı

Acun Ilıcalı’nın ‘Zengin olunca daha mutlu olmuyorsun’ sözlerine gazeteci Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arapkirli, 'Gel yer değiştirelim, biraz da biz mutsuz olalım’ dedi.

Acun Ilıcalı 'Zengin olunca daha mutlu olmuyorsun' dedi. Zafer Arapkirli anında 'Gel yer değiştirelim' çağrısı yaptı

Medya kuruluşları TV8 ve Exxen’in yanı sıra İngiltere Championship ekiplerinden de Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor. Özel hayatıyla ilgili verdiği röportajlarla sık sık gündeme gelen Ilıcalı, geçmiş yaşantısına dair yaptığı bir konuşmasında ‘zengin olunca daha mutlu olmuyorsun’ ifadelerini kullanmıştı.

''ZENGİN OLUNCA DAHA MUTLU OLMUYORSUN''

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim.

Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum.

İnsanlara çok zengin olmanın yollarını anlatıyorlar sosyal medyada. Zengin olunca mutlu olmayacaksın bana hikaye anlatma. Ben fakirde oldum zenginde oldum hepsini biliyorum. Zengin olunca daha mutlu olmuyorsun. Ama fakir olmamak lazım onu anlat bana. Nereden desteklendiği belli olmayan zıpçıktı tipler 'Parayı şöyle bulman lazım' diye anlatıyor ama sen parayı buldun mu belli değil. Kimin parasıyla ne yapıyorsun onu bilmiyoruz."

''GEL YER DEĞİŞELİM.BİRAZ DA BİZ MUTSUZ OLALIM''

Gazeteci Zafer Arapkirli de bu sözler üzerine Acun Ilıcalı’ya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Arapkirli, Ilıcalı’nın ‘zengin olunca daha mutlu olmuyorsun’ ifadesine atıfta bulunarak ‘Gel yer değişelim. Biraz da biz mutsuz olalım’ dedi. O paylaşıma beğeni yağarken, kullanıcılar Zafer Arapkirli’nin ifadelerine destek oldu.

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