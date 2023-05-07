Sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı satın alan Elon Musk, kendi hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla kimi zaman takipçilerini şaşırtmayı başarıyor.

Hemen her konuda yaptığı ilginç paylaşımlarla gündeme gelen Musk'ın son paylaşımı Metin Külünk tarafından gerçekmiş gibi paylaşılınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Son zamanlarda Millet İttifakı mitinglerine damga vuran kalp hareketini yaptığı görülen Stalin'in bu karesini orijinal sanan Külünk, fotoşoplu karenin altına yaptığı yorumla 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

AKP'Lİ KÜLÜNK FOTOŞOPLU KARE ÜZERİNDEN ŞU YORUMU YAPTI

Gelelim kullandıkları işarete.

KALP HAREKETİ VE STALİN

Bugünlerde 8’gen masanın kullandığı el hareketini ilginçtir ki tarihte ilk olarak kullananlardan birisi Stalin'dir.

Stalin'in bu hareketi telepatik yöntem olduğunu görüyoruz.

Bu yönteminde kendisine Okültizm ve ezoterik yapılanmada ciddi bir bilgiye sahip bir Yahudi olan Wolf Messing tarafından öğretildiğini görüyoruz.

Stalin'in baş danışmanı mesabesindeki bu kişi Stalin'in bütün kararlarında etkili olmuştur.

Stalin, muhaliflerini tamamen bertaraf etmek üzere bir strateji ortaya koymuştur.

Bu stratejide dinlerin ve inançların tamamını kullanmak maksadını hiçbir zaman gizlememiştir.

Ayrıca bu hareketin Elon Musk tarafından Stalin fotoğrafı ile Tweeter'da paylaşılıp gelen tepkiler üzerine silmesini de anti parantez belirtmek gerekiyor.

Hiçbir şey tesadüfi değildir.

YA YERLİ MİLLİ OLACAĞİZ

YA YERLİ MİLLİ OLACAGIZ

YA YERLİ MİLLİ OLACAGIZ

YA İSTİKLAL

YA İSTİKLAL

YA İSTİKLAL

ZAFER ARAPKİRLİ CİDDİYETE DAVET ETTİ

Usta gazeteci Zafer Arapkirli, AKP'li Külünk'ü yaptığı bu paylaşım üzerinden eleştirdi ve Elon Musk'ın takipçileriyle adeta dalga geçmek için kullandığı bu kareyi gerçek sanıp üzerine de gerçekliği olmayan satırlar yazan Külünk'e seslendi.

Arapkirli şu ifadeleri kullandı:

"Fotoşopcu Külünk! Ayıp değil mi oğlum? Fotoğrafın orijinali yanda. Bak... Biri (Elon) seni fena keklemiş"

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DA FOTOĞRAFIN GERÇEĞİ ÜZERİNDEN KÜLÜNK'Ü ELEŞTİRDİ