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Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna teslim ederken, Şırnaklı Tatar ailesinin dört üyesi, 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 20:51
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Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu

Şırnak'ta aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu
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Şırnak'taki milletvekili aday listesinde 4 farklı partiden Tatar soy ismi taşıyan 4 farklı kişi, birinci sıra adayı olarak açıklanınca sosyal medyada gündem oldu.

AYNI AİLE DÖRT FARKLI PARTİ

Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi'nden, Arslan Tatar AKP'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den ve Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden Şırnak 1. sıra milletvekili adayı oldu.

İKİSİ AMCA ÇOCUKLARI

AKP ve MHP Şırnak 1. sıra milletvekili adayları Aslan Tatar ve MHP İl Başkanı Halil Tatar amca çocukları olurken, Yeniden Refah Partisi'nden Sabri Tatar ile Zafer Partisi'nden Mahmut Tatar'ın ise sadece Tatar aşiretine mensup oldukları öğrenildi.

AİLEDEN ÜÇ KİŞİ İLK DEFA ADAY OLDU

Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, 25 ve 26. Dönem Şırnak AKP 1. sıra milletvekili adayı oldu, ancak seçilmedi. Aynı zamanda iş adamı olarak bilinen Aslan Tatar, 14 Mayıs 2023 seçimleri için AKP Şırnak 1. sıra milletvekili adayı olarak tekrardan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nden Sabri Tatar, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve Zafer Partisi'nden Mahmut Tatar ilk defa milletvekili adayı oldu. (İHA)

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