Ümit Özdağ'dan hodri meydan! Sığınmacılar gitsin mi diye referandum yapalım. Eğer kalsınlar çıkarsa, Zafer Partisi’ni kapatır giderim

Türkiye'nin yerel seçimine aylar kala partilerin genel başkanlarından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ söz konusu seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bütün illerde aday çıkaracağını dile getiren Özdağ, bu seçimin 'Sığınmacılar ülkede kalmalı mı, gitmeli mi?' seçimi olacağını söyledi.

"REFERANDUM YAPALIM"

Özdağ, "Bütün illerden ve ilçelerden adaylarımızı çıkaracağız. Bu seçim, Türk halkının kaderini belirleyeceği kritik bir seçim olacak. Bu seçim, 'Sığınmacılar ülkede kalmalı mı, gitmeli mi?' sorusunun cevaplanacağı bir seçim olacak" dedi.

"ZAFER PARTİSİ'Nİ KAPATIR GİDERİM"

Seçimlerde vatandaşlara "sığınmacılar kalsın mı gitsin mi diye referandum yapalım" diyen Özdağ, "Eğer kalsınlar çıkarsa, Zafer Partisi'ni kapatır giderim." dedi.

"BİZİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ"

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sığınmacı ve kaçak göçmenlerin vatanlarına dönmesini isteyen 27 kişiyi sabahın erken saatinde gözaltına aldılar. Bu operasyon apaçık Zafer Partisi'ne yönelik bir operasyondur. Bizi öldürmeden susturamazsınız!

"AİLEM İSLAM ALİMLERİYLE DOLU"

Bize İslam düşmanı diyorlar. Benim ailem İslam alimleriyle dolu. Dedelerimiz Abdülhamid'in sarayında imamlık yaptı. Biz Ali Erbaş'ların değil, Rıfat Börekçi'lerin arkasında namaza dururuz. Bizim İslam anlayışımız bu."