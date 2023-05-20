Zaha'nın abisi hakkında flaş iddia. Menajeri olarak Türkiye'ye gelmişti

Fenerbahçe'nin radarında olan Wilfred Zaha'nın abisi Herve Zaha, yönetimin daveti üzerine Türkiye'ye gelmişti. İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Zaha'nın abisi hakkında flaş iddia. Menajeri olarak Türkiye'ye gelmişti

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'nin radarında olan Wifried Zaha'nın abisi ve menajeri olan Herve Zaha, yöneticilerin daveti üzerine Trabzonspor maçını tribünden izledi. İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ÇETENİN GENERALİ
Fotospor'un Daily Mail'e dayandırdığı habere göre; Herve Zaha'nın bir çete lideri olduğu iddia edildi. Herve Zaha, güney Londra'nın ünlü çetesi Don't Say Nothing'in 'generali' yani lideri. DSN olarak da bilinen çete, 2007'den beri güney Londra'daki bıçaklamalar, silahlı saldırılar ve soygunlardan sorumlu.

ZAHA'NIN BİR İLGİSİ YOK
Çete ile ilgili bilgilerin neredeyse hepsinden bahsedilirken Wilfried Zaha'nın çete ile ilgisi hiçbir şekilde olmadığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

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