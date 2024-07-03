Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor

Kadrosunda Copper Queens, Barbra Banda ve Racheal Kundananji gibi kadın futbolunun yıldızlarını barındıran Zambia Kadın Milli Takımı, Nisan 2023'te gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Fas'ı geçerek Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarına vize aldı.

Afrika temsilcisi dört kez Olimpiyat şampiyonu olan ABD, geçen yılki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale kalan Avustralya ve Rio 2016'da Olimpiyat altın madalyasının sahibi Almanya'nın bulunduğu son derece zorlu bir grupta yer aldı.

Uzmanların ölüm grubu diye nitelendirdiği B Grubu'nda mücadele edecek Zambiyalılar, Barbara Banda önderliğinde yeni bir tarih yazmaya çalışacak. Uzmanlar Zambiya'nın büyük bir süpriz yapma potansiyeline dikkat çekerek eğer şansları da yaver giderse bütün dünyayı şaşırtacak bir dereceyle organizasyona damga vuracaklarını belirtiyor.