Zamlardan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. İktidarda CHP var gibi konuştu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş zamları Kılıçdaroğlu’nun yaptığını söyledi.

Zamlardan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. İktidarda CHP var gibi konuştu

Editör: Abdullah Keleş

Sokak röportajında muhabirin sorduğu zam sorusuna dikkat çeken bir cevap veren vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş yapılan zamlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanının Tayyip Erdoğan olduğunu da dile getiren vatandaş Kılıçdaroğlu’nun gizli bir elle zam yaptığını iddia etti.

Video sosyal medyada gündem olurken tepkiler de ardı ardına geldi.

"Kılıçdaorğlu deyince aklınıza ne geliyor" diye soran muhabire röportajda vatandaş şunları söylüyor:

Aklımıza direkt zam geliyor abi ne gelecek ki.

-"Zamları Kılıçdaorğlu mu yapıyor?"

Evet, hep onun yüzünden oldu zaten. Şuraya bak midye 5 lira. Ahmet'te ama 11 lira. Hep Kılıçdaroğu yaptı.

Peki şu an ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor?

Erdoğan.

"Kılıçdaroğlu peki bu nasıl etki edebiliyor?"

Hep yan, kaçak maçak işte. Adamın eee tanıdıkları var herhalde yani. Geçen oy atarken mesela oy çalıyor kesin.

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