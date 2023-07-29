Sokak röportajında konuşan genç kız herkesi hayrete düşürdü: Türkçeyi Atatürk oluşturdu

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan genç kız, "Atatürk sırf biz farklı bir medeniyet oluşturalım diye Türkçeyi oluşturdu" dedi.

En az 10 bin yıllık tarihi ile ön Türklerin Sibirya bozkırlarından beri konuştuğu, dünyanın en eski dillerinden birisi olarak kabul edilen Türkçeyi, Atatürk'ün icat ettiğini sanan genç kız çok tartışıldı.

Milyonlarca kez izlenen sokak röportajına yapılan yorumlarda, genç kızın bilgi yanlışı eleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı dönemi yazılı dilde kullanılan Türkçeyi sadeleştirmek için, Anadolu'da Türk milletinin konuştuğu Türkçeyi esas almıştı. Anadolu Türklerinin Türkçesi ile dilde sadeleşme hareketine gidilmiş, Arapça ve Farsça sözcükler büyük oranda ayıklanarak yazılı dildeki Türkçe de Anadolu Türkçesi kadar yüzde 90 üzerinde Türkleşmiştir. Günümüzde Türkçe, kelime kökeni itibariyle yüzde 85-90 arasında kendi diline sahip olmasıyla, dünyanın en saf dillerinden birisidir.