Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı

Bahis soruşturması kapsamında soruşturma geçiren Nicolo Zaniolo, yaptığı savunmayla ceza almaktan kurtuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, hakkındaki yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla ilgili Torino Savcılığı'na ifade vermişti.

FUTBOL BAHSİ OYNAMADIM
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Zaniolo yaklaşık 3 saat boyunca savcı Manuela Pedrotta tarafından sorgulandı. 24 yaşındaki futbolcunun savunmasında; futbol bahsi oynamadığını, sadece ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını itiraf ettiği belirtildi.

ALEYHİNE DELİL BULUNAMADI
İtalyan yıldızın avukatları da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Nicolo Zaniolo tüm soruları yanıtladı. Futbol maçlarında bahis oynama ihtimaline ilişkin aleyhine herhangi bir delil ortaya çıkmamıştır. Ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etmiş ve hiçbir zaman tehdit veya korkutmaya maruz kalmadığını açıklamıştır. Müvekkilimizin hukuki davasının yakında kapatılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı Gündem
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza