Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, hakkındaki yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla ilgili Torino Savcılığı'na ifade vermişti.

FUTBOL BAHSİ OYNAMADIM

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Zaniolo yaklaşık 3 saat boyunca savcı Manuela Pedrotta tarafından sorgulandı. 24 yaşındaki futbolcunun savunmasında; futbol bahsi oynamadığını, sadece ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını itiraf ettiği belirtildi.

ALEYHİNE DELİL BULUNAMADI

İtalyan yıldızın avukatları da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Nicolo Zaniolo tüm soruları yanıtladı. Futbol maçlarında bahis oynama ihtimaline ilişkin aleyhine herhangi bir delil ortaya çıkmamıştır. Ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etmiş ve hiçbir zaman tehdit veya korkutmaya maruz kalmadığını açıklamıştır. Müvekkilimizin hukuki davasının yakında kapatılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.