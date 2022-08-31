Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı

Gazeteci Bahadır Özgür’ün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şüpheli olarak halka arz yaptıkları iddia edilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan'ın şirketleri Gezinomi ve Qua Granıte’e ilişkin dikkat çeken belgeler yer aldı.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan'ın şirketi, 1-2 Mart 2022'de halka arz edildi. Arzın büyüklüğü 140 milyon TL oldu.

Ercan'ın diğer şirketi Qua Granite, geçen yıl Nisan'da halka arz edildi. Peker'in ifşalarıyla belgelenen halka arz tezgahının on binlerce kişiyi nasıl etkilediği görüldü. 845 bin 221 yatırımcı ile sadece 5 yıl önce kurulmuş bir şirket, son 3 yılın rekorunu kırdı.

2015'te faaliyete başlamış online tur şirketi olan Gezinomi ve Qua Granıte şirketleri ile ilgili olarak da bu şirketlere para yatıran küçük yatırımcıların paralarının 2/3 sini kaybettikleri ve bu kayıp da kazanç elde eden kişinin şüpheli Ali Fuat olduğu iddia edildi.

HALKA ARZDAN ÖNCE REKLAM KAMPANYASI YAPILDI

Özgür, paylaşımında halka arz yapılmadan önce şirketlere ilişkin büyük bir reklam kampanyası yapıldığını şu ifadelerle açıkladı:

Böyle bir ilginin olmasının ardında bir sosyal medya propagandası da yatıyordu. Halka arz için Adflex Medya tarafından Google reklamı dahil YouTube yayınları, Twitter, borsa öğüdü veren yüzlerce hesap, watsapp ve Telegram grupları vb. üzerinden bir kampanya yapıldı.

DEVA PARTİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DEVA Parrtisi, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı arasında kurulduğu iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk ağına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DEVA Partisi tarafından savcılığa verilen dilekçede Gezinomi ve Qua Granite şirketlerine ilişkin şu ifadeler kaydedildi:

SPK eski Başkanı şüpheli Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, SPK Başkanı olduktan sonra bazı kişilerden menfaat temin ettiği, bu menfaat teminini de çevresinde olan şüpheli Zehra Taşkesenlioğlu, Diyarbakırlı Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahısları kullanmak suretiyle gerçekleştirdiğini anlatmıştır. SPK eski Başkanı şüpheli Ali Fuat’ın SPK’da halka arz edilmiş şirketlerin çeşitli bahanelerle işlem görmesine yasak getirdiği ya da oynayan büyük yatırımcılara yasak getirdiği, yasak geldikten sonra da çevresinde bulunan diğer şüpheliler Diyarbakırlı Nedim Özbek olarak bilinen kişi ya da Ahmet ve Süleyman isimlerindeki yakınlarını devreye soktuğu, bu kişilerin “Biz işinizi hallederiz.” demek suretiyle ilgili kişilerden menfaat temin ettikleri aynı zamanda yine büyük meblâlar karşılığında bu yasakların kalkmasını sağladıkları, bu şekilde de ayrıca menfaat sağlamak suretiyle rüşvet aldıkları, rüşvet tarifesinde en küçük rakam olarak 500.000 dolar istedikleri, üst limit ise açık yani sınırsız olduğu, bu kapsamda Kütahya Şeker Hisse senetlerinde yasak yiyen Abdullah isimli şahıstan 1 milyon 250 bin dolar aldıkları ve bu şekilde rüşvet aldıkları izah edilmektedir. Yine şüpheli Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun tüm bedelli şirketlerden sermaye artırımı kapsamında %6 oranında para almak suretiyle menfaat temin ettiği, bu işlemleri de diğer şüpheliler Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman ismindeki yakınları ile birlikte gerçekleştirdiği, AVOD Holdingin sahibi Nazım isimli kişiden % 100 bedelli istediğini bile aşıp %200 bedelli izni vermek suretiyle bu izin karşılığında 4 milyon 250 bin dolar para aldıkları, son 3 yılda pek çok şirkette bu şekilde görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla menfaat temin ettikleri, bununla birlikte %90’ı şüpheli Ak Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na %10 ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketi ile ilgili olarak şüpheli Ali Fuat’ın SPK eski Başkanı olduğu dönemde halka arz işlemleri yaparak halkın paralarını topladıkları ve bu şekilde menfaat temin ettikleri, şirketleri olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketine bir demirci firmasından 1.5 milyon TL’lik hayali fatura kestirdikleri ve bu şekilde vergi kaçırdıkları daha sonra şirketi başkalarına devrettikleri anlatılmaktadır.

Yine şüpheli Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet ile elde ettiği iddia edilen 180 milyon doları Bahçelievler’deki villasında ve Halkalı’da karşılıklı bulunan iki dairesinde tuttuğu, şüpheli Ali Fuat’ın rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğu, bunların çoğunluğunu diğer şüpheliler Nedim Özbek ve Diyarbakırlı olarak bilinen Emin’in üzerinde ancak başka yakınlarının üzerine de yaptığı, QUA GRANITE ve GEZİNOMİ şirketleri ile ilgili olarak da bu şirketlere para yatıran küçük yatırımcıların paralarının 2/3 sini kaybettikleri ve bu kayıp da kazanç elde eden kişinin şüpheli Ali Fuat olduğu iddiaları ayrıntıları ile izah edilmiştir.