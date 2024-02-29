Zehra Güneş'in son 2 sevgilisinin ortak özelliği ortaya çıktı. İlk sevgilisi öyle değildi

Vakıfbank'ın ve Milli Takım'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş'in aşk hayatı da dikkat çekiyor.

Güneş, ilk olarak basketbolcu Ragıp Berke Atar'la birlikteydi.

Daha sonra hayatına giren isim siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerinden Davut Dişli'nin oğlu Eren Dişli oldu.

Eren Dişli ile bir yıllık birlikteliklerinin evlilikle sonuçlanması beklenirken çift ayrıldı.

Zehra Güneş'in bir süredir ise Eyüpspor kalecisi Berke Özer olduğu ortaya çıktı.

Zehra'nin ilk sevgilisinin boyu 2.13'tü. Zehra'dan uzundu.

Ancak son 2 sevgilisinin de boyunun Zehra Güneş'ten kısa olması dikkat çekti.

Zehra'nın 1.97'lik boyuna karşılık Eren Dişli 1.80'di.

Şimdiki sevgilisi Berke Özer de Eren Dişli gibi Zehra Güneş'ten kısa. Berke Özer'in boyu 1.91.