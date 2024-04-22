Zehra Güneş'le ilgili flaş iddia. Yer yerinden oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'le ilgili flaş iddia. Yer yerinden oynadı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'le ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş, omzundaki sakatlığı nedeniyle sezon biter bitmez İtalya'nın yolunu tutmuştu.

İtalya'da bir fizik tedavi merkezinde çalışan Zehra Güneş'in daha sonra da İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceği belirtildi.

Zehra Güneş'in burada daha önce Melissa Vargas'ın da gittiği merkezde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.

Zehra Güneş'le ilgili bugün ortaya atılan bir iddia da sosyal medyada olay oldu.

Buna göre Zehra Güneş, Fenerbahçe Opet'le gelecek sezon için anlaştı.

İddia doğrulanmazken, daha önce de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zehra Güneş'le yeni sezon için anlaştığı ileri sürülmüştü.

Bu konuyla ilgili henüz taraflardan açıklama gelmedi.

whatsapp-image-2024-04-22-at-20-51-49.jpeg

altay-002.jpg

İlgili Haberler
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç
6 Süper Lig kulübü PFDK'lık oldu
Fred öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı
Son Haberler
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yaptıklarını açıkladı. 'Ne unutabilirim ne affedebilirim' diyerek Sivas şokunun nedenini anlattı
Bu laleye dokunan yanıyor! Gündem
Bu laleye dokunan yanıyor!
Kolayla mezar sulayan kadın tepki çekti Video
Kolayla mezar sulayan kadın tepki çekti
İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı Gündem
İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç Spor
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç
Sinirden ne yapacağını bilmeyen panda kırdı geçirdi! Video
Sinirden ne yapacağını bilmeyen panda kırdı geçirdi!
Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi Gündem
Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi