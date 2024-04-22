Zehra Güneş'le ilgili flaş iddia. Yer yerinden oynadı

VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş, omzundaki sakatlığı nedeniyle sezon biter bitmez İtalya'nın yolunu tutmuştu.

İtalya'da bir fizik tedavi merkezinde çalışan Zehra Güneş'in daha sonra da İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceği belirtildi.

Zehra Güneş'in burada daha önce Melissa Vargas'ın da gittiği merkezde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.

Zehra Güneş'le ilgili bugün ortaya atılan bir iddia da sosyal medyada olay oldu.

Buna göre Zehra Güneş, Fenerbahçe Opet'le gelecek sezon için anlaştı.

İddia doğrulanmazken, daha önce de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zehra Güneş'le yeni sezon için anlaştığı ileri sürülmüştü.

Bu konuyla ilgili henüz taraflardan açıklama gelmedi.