Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına çıktı.

Mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 45+2'de Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Sivasspor'un golleri 57'de Koita ile 90+4'de penaltıdan Manaj ile geldi.

Galatasaray ile olan liderlik yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, puanını 86 yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip ile puan farkı 4'e çıktı.

Sivasspor ise 45 puanla 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, haftaya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sivasspor ise sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.