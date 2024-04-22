Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe için Sivas'ta şok sonuç
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve liderlik yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına çıktı.

Mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 45+2'de Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Sivasspor'un golleri 57'de Koita ile 90+4'de penaltıdan Manaj ile geldi.

Galatasaray ile olan liderlik yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, puanını 86 yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip ile puan farkı 4'e çıktı.

Sivasspor ise 45 puanla 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, haftaya evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sivasspor ise sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

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