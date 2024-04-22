İsmail Kartal'ın hesabı şaştı. Yaptığı açıklama ağızları açık bıraktı

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İsmail Kartal'ın hesabı şaştı. Yaptığı açıklama ağızları açık bıraktı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Liderlik yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonu konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

''OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM''
"Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar, çok kapandılar. Çok zorlandık kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli."

PENALTI AÇIKLAMASI
"Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı."

''SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''
"Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücalede vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftara kendimizi affetirmeyi ve şampiyon olmayı hala hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik."

"Onunla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz."

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