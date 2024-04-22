İrfan Can Kahveci maç sonrası çılgına döndü: Futbolu biraz bilmek lazım

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kanarya, Galatasaray ile olan liderlik yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un kazandığı penaltıya tepki gösteren İrfan Can, "Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım." ifadelerini kullandı.