Fred öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı

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Fred öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı
Sivasspor-Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü kaydeden Fred, şahane bir gole imza attı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, 33. hafta maçında Sivasspor'a konuk oldu.

Brezilyalı yıldız oyuncu Fred, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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45+2'de Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında rakibini geçen Fred, harika bir şut çıkartarak yakın köşeden topu 90'a takmayı başardı.

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Fred, golü taraftarıyla ve futbolcularla kutladı.

Fred, bu golle birlikte Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'a elendikleri maçta Fred'i oyundan aldığı için taraftarlar tarafından büyük tepki almıştı.

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